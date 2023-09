Quarts temps: 10-8, 29-7, 17-14, 24-5.

BRAINE (23/41 à 2 pts, 7/29 à 3 pts, 13/22 LF, 50 rbds, 21 ass., 15 ftes): Leblon 2, CLAESSENS 17 (2x3), DOSSOU 5 (1x4), Vervaet 23 (2x3), Febrissy 6 (1x3), LINDSTROM 7, VUCETIC 8, Devos -, Hermans 1, JORIS 11 (1x3).

BRUNEHAUT (8/31 à 2 pts, 4/22 à 3 pts, 6/9 LF, 37 rbds, 7 ass., 21 ftes): Nguwo 5 (1x3), Bellanger 2, Huwe 0, Blanc 2, MACZIEJEWSKI 2, Foutry 5, SMITH 3, GIACOMELLI 11 (3x3), DUFFY 1, DUPONT 3.

Dix minutes, c’est le temps qu’il a fallu à Braine pour ajuster la mire dans ce premier match de championnat disputé ce mardi soir. Accrochées dans le premier quart temps par une équipe de Brunehaut qui était bien décidée à jouer sa carte et qui a répondu à l’intensité locale (10-8), les Brainoises, recadrées par leur coach – "elles avaient oublié d’enlever leurs gants" -, ont ensuite durci la défense et profité de leur domination en taille pour planter un 24-0 (34-10 à la 17e). C’en était déjà terminé des espoirs brunehautois, d’autant que les vice-championnes de Belgique intensifiaient le rythme (39-15 à la mi-temps).

Les joueuses de Jean-François Anderlin, sous l’impulsion de la meneuse Eva Nguwo, revenaient sur le parquet avec beaucoup d’enthousiasme et parvenaient à quelque peu équilibrer les échanges en début de seconde période (17-14 dans le troisième quart) face à une équipe de Braine à certains moments trop brouillone et au jeu un peu trop précipité. "C’est les montagnes russes avec cette équipe, pestait le coach Dusart mécontent notamment des 10 lay-up manqués et des 18 pertes de balle. On manque de régularité et c’est donc compliqué."

Braine n’a toutefois jamais tremblé dans ce match face à une équipe de Brunehaut qui n’a jamais rendu les armes mais qui s’est essoufflée. "On aurait dû planter 120 points face à cette équipe, notait le coach brainois. Maintenant gagner de 50 points avec autant de déchet, c’est frustrant sur le coup, mais on n’est pas loin de leur en mettre plus, ce qui est pas mal."

"Cette équipe a besoin de temps"

Les Brainoises ont montré de très belles choses à certains moments. Certes, tout n’est pas au point, mais comme le souligne le coach: "cette équipe a du potentiel mais a besoin de temps. Les nouvelles joueuses n’ont pas encore l’habitude de défendre avec beaucoup d’intensité de manière régulière."

Un coach qui reconnaît aussi: "la patience n’est pas ma première qualité et je veux que les choses aillent vite, or je sais qu’ici, il faudra du temps. Mais cette équipe me donne la sensation de pouvoir faire beaucoup mieux en intensité et en efficacité."