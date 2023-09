Que peut viser Braine cette saison en TDW1 ? "Il faudra être patient avec cette équipe"

Avec un roster rajeuni dont la moyenne d’âge est de 23 ans, les Castors représentent l’inconnue de ce championnat. Le président Platieau a annoncé ouvertement vouloir récupérer le titre et la Coupe, le coach Dusart se montre, lui, plus prudent. "Avant de définir un objectif, je veux d’abord voir comment mon équipe va jouer face à des gros morceaux. Si on joue comme on a joué à Keltern (Allemagne) ou le premier match à Gdnyia (Pologne) en préparation, alors oui, on peut clairement viser le doublé, mais si on joue comme contre Liège ou le deuxième match contre Gdnyia, il n’y aura aucune possibilité d’aller chercher le titre. Cette équipe actuellement, c’est les montagnes russes. Sur certains passages, je me dis “wow”, puis sur d’autres, je me dis que ce n’est pas possible. C’est tout ou rien. On va donc devoir stabiliser cela avant de parler d’objectif."

"On entame une course contre-la-montre"

Le stratège français qui entame sa cinquième saison à la tête de l’équipe brainoise fait face à ce qui est sans doute le défi le plus compliqué de sa carrière. "C’est certain que c’est un gros challenge, confirme-t-il. Là, on entame une course contre-la-montre car on doit être prêt le plus vite possible en partant de plus loin. Si on y arrive, je serais d’autant plus fier."

Vous l’aurez compris, Frédéric Dusart ne se lancera pas dans les pronos. "Je n’ai pas de boule de cristal. Mon seul objectif pour l’instant, c’est de gagner en régularité. Mais ce qui est certain, c’est qu’il faudra être patient avec cette équipe. Il y a du potentiel, mais pour l’instant l’équipe ne sait pas l’exprimer de manière régulière. Certaines joueuses doivent s’habituer à ma rigueur et à ma méthode de travail. À moi aussi de changer ma façon de travailler."

"Il faut nous donner du temps"

Seules trois joueuses (Jessica Lindstrom, Emmeline Leblon et Maëva Febrissy) portaient déjà la vareuse brainoise la saison dernière. Pour le reste, le noyau a fondamentalement changé avec l’arrivée de plusieurs jeunes joueuses belges dont les internationales Nastja Claessens et Ine Joris. Il faudra donc que la mayonnaise prenne. "Il faut nous donner du temps, clame haut et fort le coach brainois. D’autant qu’on a déjà dû faire face à un changement de joueuse (NDLR: l’Américaine Saxton a remplacé sa compatriote Pierre-Louis jugée trop lente par le staff brainois) et qu’on doit composer avec la blessure de Morgane Armant (luxation de l’épaule). À l’exception de Lindstrom et de Leblon, c’est un effectif qui n’a pas l’habitude de jouer les premiers rôles dans un championnat. Je suis certain que cette équipe peut performer mais elle a besoin de temps."

Un championnat plus homogène

Avec un championnat que l’on annonce plus homogène cette saison – Malines ne jouera pas l’EuroLeague – Braine peut laisser venir mais attention toutefois à ne pas enchaîner les mauvaises surprises. "Je pense que cette saison, on ne pourra prendre aucun adversaire à la légère, à commencer par Brunehaut ce mardi soir."