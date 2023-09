P2B: a HUlpe qui reçoit Walhain, c'est Aurélien Lambert qui retrouve son frère Arnaud

Désormais actif à Walhain, "je découvre autre chose et je suis agréablement surpris par ce qui se passe ici. Remonter une nouvelle équipe était un gros challenge mais le groupe vit bien et est demandeur. On a disputé une très bonne préparation, ce qui me fait dire que notre 6/12 en championnat est un cran en dessous des espérances mais le bilan actuel reste très positif."

Quant au match de ce week-end, "on va rencontrer une équipe de La Hulpe qui va jouer avec un gros cœur. Ils ont perdu quelques joueurs mais aussi réalisé de bons transferts, des joueurs assez techniques, et ils ont une bonne balance entre leur attaque et la défense. Il y aura beaucoup d’envie des deux côtés."

Le match sera d’autant plus particulier pour Arnaud qu’il va se mesurer à son frère Aurélien qui joue à La Hulpe. "C’est spécial car j’ai entraîné mon frère mais je ne l’ai jamais affronté. On en parle et on se charrie mais il n’y a aucune rivalité."

"Agréable d’avoir son frère comme entraîneur"

Du côté De La Hulpe, Aurélien Lambert nourrit la même impatience que son frère. "On va retrouver pas mal de connaissances à Walhain. Il y a bien entendu mon frère alors que Cédric Verté est mon parrain. Le contexte sera particulier. J’ai eu mon frère Arnaud comme entraîneur il y a deux ans en P3. C’était très agréable car on s’entend bien. Et pas question de favoritisme ! Arnaud a toujours été honnête par rapport à mes prestations."

Si Arnaud, de neuf ans son aîné, a longtemps presté à La Hulpe, le constat est le même pour Aurélien. "J’ai commencé à jouer au foot à La Hulpe puis je suis parti à Wavre, Overijse et Chastre avant de revenir à La Hulpe."

Avec un bilan de 7/12, "on réalise un début de saison conforme à tout ce qui s’est déjà dit, à savoir que l’on monte en puissance après une préparation où l’on a pris du retard car on avait pas mal de blessés. Mais tout le monde revient, on reste sur un très bon match à Ophain et on verra dimanche si on peut confirmer cette spirale positive. En plus d’un match important, c’est aussi gai de revoir Walhain à ce niveau."

Il n’est pas surpris du bon début de saison des Walhinois. "J’ai des échos et le staff réalise du très bon travail là-bas. Ils vont ennuyer pas mal de monde dans ce championnat et Walhain pourrait être la bonne surprise comme La Hulpe l’a été la saison dernière." Au niveau des effectifs, Saaïdi, également un ancien de La Hulpe, réintègre l’effectif walhinois. À La Hulpe, Vandenplas et I. Lucas ne joueront pas.