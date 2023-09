Quarts temps: 20-22, 11-14, 11-7, 14-23

SPEEDY (6x3, 14/25 LF, 22 ftes) SOONTJENS 4, PIRON 10 (2x3), LECAT, Verbrugghe, Tshiama 8, Delacharlerie 5, Litt, VRIAMONT T. 13 (3x3), VRIAMONT G. 12 (1x3), Moreau 4.

E.E. (3x3, 23/30 LF, 24 ftes) Hainaut 1, ASSOGBA 18, PLAÇAIS 14, Champagne, LANG 2, Balabanis, Joubier 7 (1x3), Hoc 9 (1x3), Houlette 5 (1x3), FONTAINE 4, NOCENT 6, O’Connor.

Mont-Saint-Guibert espérait retrouver des couleurs, du rythme et son allant offensif à l’occasion de la venue de l’École Européenne. "Notre début de saison est moyen, voire mauvais mais on doit confirmer qu’on est une équipe difficile à manier à domicile", avait confié Gilles Vriamont la veille de la rencontre.

Après quarante minutes laborieuses et sans fluidité, les Guibertins sont plongés un peu plus dans le doute et encaissent une troisième défaite cette saison. Après avoir bien démarré en début de rencontre, les Brabançons ont subi la puissance sous les anneaux et la pression défensive des Ixellois. Ces derniers perdaient pour blessure Plaçais, auteur de 14 points et qui quittait le jeu à 22-27 (14e). Comme le coach Sempels était passé en zone, le speedy avait limité les dégâts en vue du repos.

Après ce 31-36, l’École Européenne mettait une grosse intensité sur demi-terrain à la reprise. On pensait que le Speedy presque perdu à 34-43 (25e) mais le sursaut d’orgueil eut presque des allures de hold-up. Comme Piron retrouvait son adresse à distance et Tshiama attaquait l’anneau, le Speedy se rapprochait et profitait également de son bon travail défensif pour mener 53-49 (35e). Là aussi, on pensa que le momentum avait changé mais les Guibertins répétaient les mêmes erreurs avec des options offensives hasardeuses et des pertes de balle qui facilitèrent un succès ixellois plus que mérité: 56-65. Le Speedy est bye ce week-end, c’est peut-être la bonne nouvelle de la semaine guibertine.