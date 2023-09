Gilles Vriamont: "Le niveau de la P1 est plus élevé, les équipes sont renforcées mais on doit faire mieux !"

Samedi, Mont-Saint-Guibert a récolté un second succès sur le terrain du RPC (65-67). Une victoire obtenue à l’arraché après quelques sueurs froides qui permet au Speedy d’entrevoir plus ou moins sereinement son duel face à l’École Européenne. "Samedi, on était à huit face à une équipe de douze qui comprenait trois éléments de la TDM2. Ce fut un match difficile et physique. L’adversaire est revenu au dernier quart car on a commis des erreurs mais sinon on a montré de l’envie et de la motivation. On a respecté les consignes défensives mais on aurait dû finir le match plus tôt", résume Gilles Vriamont.