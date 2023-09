Gianni Maren quitte Castors Braine (R1): "Il y a des priorités dans la vie qui sont incontournables"

Deux titres, trois participations aux play-off, en cinq saisons, et une saison régulière sans la moindre défaite, c’est le bilan de Gianni Maren, le coach des hommes de Castors Braine qui a décidé de faire un pas de côté pour raisons personnelles. "Il y a des priorités dans la vie qui sont incontournables. C’est pour cette raison que j’ai décidé de me démettre de mes fonctions pour me consacrer à d’autres priorités personnelles."