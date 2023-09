D3A ACFF: Les Brainois n'ont "pas le droit de manquer d’envie", prévient Lou Wallaert.

Ce que les Jaune et Bleu n’ont réussi à faire qu’une fois lors du premier match contre Couvin. Dimanche, ils n’ont pas été à la hauteur et à tous les niveaux contre Monceau. "C’est possible de ne pas être à 100% sur le plan technique mais on n’a pas le droit de l’être au niveau de l’impact, de l’envie et des duels. Après, il y a deux fautes de main dans le rectangle adverse qui ne sont pas sifflées à 1-0 comme je ne comprends pas pourquoi l’arbitre adresse une deuxième jaune à Quentin Laurent. Mais si l’arbitrage ne nous a pas aidés, il faut reconnaître qu’on n’était tout simplement pas bien dans le match."

Pas question de paniquer mais il faudra néanmoins réagit contre Tamines après deux défaites consécutives. "On est assez satisfait de l’intégration des jeunes et le groupe vit assez bien. Sportivement, on avait livré des matches assez corrects jusqu’à présent et si on pouvait mieux faire, n’oublions pas qu’on a déjà joué Onhaye et le Crossing. C’est seulement dommage de ne pas avoir ramené ne fût-ce qu’un point ce week-end. Là, il faut faire une bonne semaine d’entraînement, se remettre tous en question et arriver le couteau entre les dents pour prendre les trois points dimanche."