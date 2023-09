PIRANHA WATERLOO A: Sébastien Destrebecq (B2 – 4 victoires), Benjamin Noël (B2 – 4 v.), Romain Hoet (B2 – 3 v.); Louis Scerri (B4 – 1 v.).

Vainqueur lors de la première journée à Minerois, Piranha Waterloo A, monté de régionale en nationale 3 cette saison, n’entend pas y faire de vieux os. "L’objectif est clairement la montée en nationale 2", explique Louis Scerri.

Un objectif qui ne sera pas facile dans cette série A qui est très forte. "Nous sommes en effet tombés dans une très grosse série avec de nombreux joueurs classés B2. Beaucoup d’équipes peuvent aligner deux B2. Braine-l’Alleud peut jouer avec trois B2 et un B4, Sokah peut jouer avec deux B2 et deux B4. Don Bosco Tournai peut même jouer avec un B0. À Waterloo, si nous alignons l’équipe la plus forte, nous pouvons jouer avec quatre B2", signale Louis Scerri, quatrième joueur de l’équipe. Il est monté de classement cette saison et est passé de B6 à B4.

Louis avait entamé le championnat la semaine précédente avec l’équipe B. "L’objectif de l’équipe B est également la montée. Elle avait un gros match contre Basècles lors de la journée initiale. Le club avait donc décidé de la renforcer pour le match d’ouverture que nous avons gagné 7-9 à Basècles. J’ai pris deux victoires contre quatre B4", signale-t-il.

Il a intégré la nationale 3 ce samedi pour affronter Andenne. "Je vais normalement jouer régulièrement avec l’équipe de nationale 3. C’est nettement plus fort qu’au niveau régional. Les joueurs ont plus d’expérience, il est plus difficile de faire le point. Les rencontres se jouent souvent sur des détails."

Louis Scerri espérait mieux pour ses débuts. "J’ai gagné une seule rencontre. J’ai perdu deux matchs à la belle dont un match au cours duquel je menais deux sets à rien et encore 6-0 dans le troisième set. Je suis alors sorti du match. Plus que les victoires individuelles, c’est la victoire de l’équipe qui compte", lance-t-il.