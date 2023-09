Premier match, premier succès des Limaloises

Les Limaloises ont été menées 0-4 au troisième set. "Nous avons ensuite réussi une série de services. Lorsque nous avons mené 10-5, nos adversaires ont craqué."

Les Nivelloises ont également un nouveau coach, en la personne d’Andréa Giordano. Elles se sont inclinées 3-2 (23-25, 25-19, 25-15, 18-25, 15-9) en déplacement à Lennik. "Très honnêtement, on s’attendait à une rencontre plus facile. Nous nous sommes battues comme des lionnes. Nous avons un peu craqué en réception, cela nous a rendu la tâche plus difficile en attaque. Au cinquième set, nous étions toutes très fatiguées nous avons lâché prise", soulignait Luana Cianci, la capitaine de l’équipe nivelloise.