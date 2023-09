But: Pierard (0-1, 31').

Première victoire de la saison pour les visiteurs grâce à un joli tir des trente-cinq mètres ayant lobé le gardien. "Victoire amplement méritée car mis à part un petit creux en première mi-temps, on a dominé ce match, indique Frédéric Pierre (T1). Le score aurait pu être plus sévère mais ces trois points font du bien d’autant que c’est la première fois que j’ai vraiment vu un groupe soudé malgré énormément d’absences."

Les Chaumontois auraient pu revenir à la 85' mais Mouteau a détourné le penalty. "On a livré un match ni bon ni mauvais mais ce point aurait fait du bien pour le moral, avance Guillaume Lengelé (T2). Si on n’a rien à dire au niveau de la combativité, on a beaucoup de mal à se créer des occasions et le fait de n’avoir inscrit que trois goals en quatre matches, c’est très peu."

Le but de Brian Pierard en vidéo :