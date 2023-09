P1: Valérian Ceusters lourdement sanctionné par le CP Brabant, son club Lasne-Ohain va en appel

En seconde période, la tension monte d’un cran sur le terrain et deux joueurs visiteurs sont exclus à l’heure de jeu. En fin de partie, le T1 et le T2 ucclois sont eux aussi exclus par l’arbitre.

Au coup de sifflet final , la tension devient maximale, des échauffourées éclatent et un joueur visiteur assène un coup de poing à un joueur de la RULO. Sur cet entrefait, un supporter lasnois (Valérian Ceusters, joueur de la RULO qui était blessé et donc dans les tribunes) monte sur le terrain et pousse ledit joueur ucclois. Une bagarre générale éclate, Valérian Ceusters se fait violemment frapper par deux joueurs ucclois et la police mettra de longues minutes pour calmer les protagonistes.

De lourdes sanctions

Suite au rapport d’arbitre, le CP Brabant en sa séance du 21 septembre a rendu le verdict suivant:

– Le club de Lasne-Ohain "n’a pas rempli ses obligations en matière de sécurité et a fait preuve d’un manque d’organisation" et se voit donc infliger une amende de 500 € (dont 250 € effectifs et 250 € avec sursis) + un match à huis clos ;

– "Pour être monté sur le terrain avec la vive intention d’asséner un coup de poing et d’être à l’origine de la bagarre générale", Valérian Ceusters est suspendu jusqu’au 30 juin 2024 ;

– Un joueur visiteur est suspendu pour trois rencontres pour "tentative de coup(s) à l’encontre d’un spectateur" ;

– Un joueur visiteur est suspendu pour six rencontres dont trois effectives et trois avec sursis pour "avoir donné un coup de poing" ;

– Le T1 visiteur a écopé de quatre rencontres de suspension et son T2 de deux rencontres de suspension.

Le verdict est lourd et traduit de différentes manières spar le club de Lasne-Ohain. Puni de foot pendant une saison, Valérian Ceusters préfère ne pas faire de commentaires. "Je sais ce qui a été fait et pas fait mais je n’ai pas donné des coups, affirme le joueur qui, a 31 ans, n’a jamais reçu de carte rouge. Je trouve la violence inadmissible dans le foot, il y a eu trop de versions différentes de ce qui s’est passé et on se reverra très vite sur un terrain."

Ce qui est possible car le club de Lasne-Ohain a d’ores et déjà introduit un recours qui sera examiné par le comité d’appel.

Collaerts "Des sanctions trop lourdes et disproportionnées"

Le T1 Christophe Collaerts se montre plus explicite: "En tant que coach, je commence à en avoir marre de l’ampleur que prend cette histoire car je suis attaché au sportif et tout cela me dépasse. Je suis extrêmement déçu et interpellé par la si grande différence dans la durée de suspension entre celle de mon joueur et celles d’Uccle. Valérian Ceusters est un garçon poli, charmant et apprécié par tout le monde au sein du club. S’il est monté sur le terrain, c’était d’abord pour fêter la victoire avec le groupe et c’est à cet instant qu’il a vu un de ses coéquipiers se faire frapper et qu’il a poussé le fauteur de troubles ucclois. Son intention première en montant sur la pelouse n’a jamais été de violenter un individu. Même si je trouve normal qu’il soit sanctionné car il n’avait pas à monter sur la pelouse, celle-ci est beaucoup trop lourde et surtout totalement disproportionnée par rapport aux condamnations adverses. Nous n’avons aucune animosité envers le club d’Uccle mais nous allons en appel pour défendre notre joueur et notre club car les sanctions sont trop sévères, en sachant que Valérian Ceusters n’a aucun antécédent et qu’il n’a frappé personne. Nous voulons que tout cela s’arrête car l’image du club est entachée et cette mauvaise étiquette n’est pas du tout justifiée."