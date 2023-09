Montée de Genappe en N1: Cédric Bosse avait prédit l’incroyable scénario

Beaucoup de personnes pensaient que Genappe ne voulait pas monter. "La montée ne faisait pas partie de nos intentions. Mais il n’est pas question de laisser aller un match. On a toujours joué pour gagner, il n’y avait pas de raison qu’il n’en soit pas ainsi lors du tour final et ce week-end face à Wieze", précise Hector Tubiermont qui n’a pas toujours eu la vie facile au cours d’une saison 2023 qui se termine en apothéose. "Nous avions dix-neuf points de retard sur le leader Sirault après la phase classique. On a eu un peu de chance au tirage. Nous avons écarté Kastel et nous avons tiré Sirault en demi-finale des play-off. Si nous avions eu Hamme-Zogge face à nous à ce stade de la compétition, cela se serait sans doute arrêté là."