Les frères Hazard à Tubize, une qualif’ pour les JO, une remontada et un bijou... Le débrief’ du week-end sportif en BW

En foot, Tubize-Braine a battu Jette, sous les yeux des frères Hazard. Week-end fou en P3D, avec une remontada et un but somptueux. En basket, Nivelles et Waterloo ont bien débuté en TDM2, de même que Limal/Ottignies en N2 dames de volley. Michaël Somers, du CABW, a réalisé le minima pour les JO de Paris 2024. Enfin, en softball, les Phoenix sont en course pour le titre.