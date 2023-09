Deuxième victoire au tie-break de Nivelles

De son côté, Nivelles a signé son deuxième succès au tie-break, 2-3 (8-25, 30-28, 25-21, 20-25, 9-15), à Berlare. "On pouvait gagner 0-3 ou 1-3. On a bien débuté mais nous avons ensuite pris le match de haut. Berlare a alors cru en ses chances sans que nous ne puissions faire douter nos jeunes adversaires. Au troisième set, Nicolas Wassereau, notre passeur, s’est blessé à la cheville. On n’avait pas notre deuxième passeur, il a dû poursuivre. Cela ne nous a pas facilité la tâche. Nous avons néanmoins fait preuve de caractère, ce qui nous a permis de gagner le match", indiquait Youcef Aharrar, l’entraîneur de Nivelles.

Du temps de jeu à tous à Walhain

Walhain s’est incliné 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) à Machelen, équipe annoncée comme devant faire partie du top de la série. "Cet adversaire est jouable contrairement à ce que beaucoup pensaient. Au premier set, nous avons été menés de deux ou trois points avant de revenir pour mener 20-23. Nous avons ensuite commis cinq fautes. Le deuxième set s’est résumé à un chassé-croisé au cours duquel nous étions chaque fois menés avant de revenir. J’ai fait tourner toute l’équipe au troisième set pour donner du temps de jeu aux joueurs qui avaient fait un excellent match réserve et s’étaient bien entraînés en semaine", indiquait David Ittelet, le coach walhinois.