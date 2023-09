D3A ACFF: Pour le Jodoignois Cyril Pohl, "mieux vaut mal commencer son championnat et bien le terminer que l'inverse"

"Je suis parti trois mois aux États-Unis pour y suivre un stage comme animateur. C’est un peu l’équivalent des stages Adeps organisés en Belgique mais c’était organisé par une société française et organisé aux États-Unis. Pendant ces trois mois passés à Los-Angeles, j’ai un peu mis le foot de côté mais j’ai entretenu ma forme."

On a pu s’en rendre compte lors des deux dernières rencontres. Cyril est au point physiquement. "Je me sens super bien. En reprenant le foot cette saison, il était prévu que je passe par la case P3 mais comme l’équipe était en difficulté, le coach m’a repris directement en D3."

Cyril Pohl portait même le brassard dimanche. "Le week-end dernier, Nicolas Lapierre m’a donné le brassard lors de son exclusion. Je l’ai gardé."

Jodigne a confirmé son bon match à Onhaye en battant Couvin. "Ce n’était pas le match le plus difficile de l’année mais on doit prendre tout ce que l’on peut prendre et ce sont trois bons points. Peu importe l’adversaire et la manière, la victoire est désormais la plus importante. Dimanche, on a combiné les deux et ce n’est que du positif."

Même si le résultat face à Couvin est à relativiser vu la faiblesse de l’adversaire, Jodoigne a fait ce qu’il fallait pour lancer sa saison. "Comme on a pu s’en rendre compte la saison dernière (NDLR: Jodoigne était leader après cinq journées avec un bilan de 11/15), il vaut mieux mal commencer son championnat et bien le terminer que l’inverse", assure le joueur qui en est à sa troisième saison à la Cabouse. "On doit être cinq ou six à être restés de la saison dernière et avec Loïc (Bronckart), on n’est plus que deux de la saison d’avant. Comme j’ai repris plus tard, je dois encore mieux découvrir un groupe qui est tout nouveau et créer des liens mais on forme une belle bande de jeunes, on s’amuse et on s’entraîne bien, et même si les résultats se sont fait attendre, l’ambiance a toujours été bonne."