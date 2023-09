D2 ACFF: La spirale doit rester positive à Tubize-Braine

Percutant sur son flanc et auteur du second but des siens à la 65e, l’ancien joueur d’Anderlecht, de l’Union Saint-Gilloise et des Francs Borains a enchaîné sa quatrième titularisation et planté sa deuxième rose de la saison. "La prestation collective était d’un bon niveau et je suis content de mon match également, même si j’aurais pu en mettre un second avec un peu plus de réussite."

À 23 ans, le n° 44 tubizien a rapidement trouvé ses marques au stade Leburton. Sa technique et son sens du but risquent de faire mal aux défenses adverses. "Je ne suis pas encore à 100% mais les sensations sont bonnes et les stats arrivent tout doucement également. J’emmagasine pas mal de temps de jeu, j’ai été titulaire la plupart des matchs et j’espère continuer sur cette belle lancée."