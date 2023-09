Quarts temps: 17-13, 12-21, 13-21, 20-15.

BRAINE (4x3, 16/22 LF, 21 ftes): Hermans 6, VANDESTEENE 16 (1x3), MARTEAU 3, Tilmant, BRICLET 4, De Keyzer 9, MEUNIER 8 (2x3), Dedoyart 10 (1x3), ROBERT 7, DEVOS 7.

Le coach François se méfiait de ce déplacement et avait prévenu ses troupes. Le message est manifestement bien passé: "On a produit une rencontre très sérieuse au plan défensif face à une équipe qui va ennuyer beaucoup d’autres formations. On a été globalement solide même si l’absence d’une intérieure à Sprimont nous a aidés."

Le démarrage avait été bon mais l’efficacité faisait défaut au premier quart temps (17-13). "En première mi-temps, ce fut un peu compliqué. On aurait pu se mettre plus à l’abri mais on rate trop de lancers et d’autres shoots. On se met un peu dans les problèmes même si on rentre dans les vestiaires avec +5."

Braine produit son meilleur basket après la pause. Sept Brainoises marqueront lors du troisième quart temps. "De la 20e à la 35e, ce fut très bon. Je pense qu’on a mené 46-66 au début du quatrième quart. Ensuite, on oublie de jouer les quatre dernières minutes. Sprimont marque un, deux puis trois paniers. On pense que ça va s’arrêter mais les Lié geoises sont revenues à -6 à 45 secondes du terme. Au final, on assure l’essentiel lors d’un déplacement compliqué."

Si la Franco-Malgache Rasolofoson attend encore le bon de sortie de la fédération française pour s’affilier aux Castors, la R2A doit composer sans Lisa Marblie. "Elle a annoncé qu’elle arrêtait. Je ne sais pas vous dire si c’est définitif, je ne suis pas dans sa tête", rapportait sobrement le coach François.

En attendant, son équipe a bien négocié un second déplacement délicat après Belleflamme. Elle est prête pour recevoir samedi Boninne, également invaincu.