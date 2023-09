Un Aclot a participé au Tor des Glaciers

Un accomplissement pour ce passionné d’ultra-trail: "Je me suis lancé dans cette discipline à mon retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, explique le principal intéressé. Je me suis mis à courir régulièrement tous les jours avant de commencer le trail. C’est une discipline qui me permet d’allier ma passion de la nature et de la course à pied."

Malgré son expérience, le fondateur de "3Up ! Drone" n’avait pratiquement jamais fait un parcours aussi difficile. "J’avais déjà fait le Tor des Géants qui est une course de 330 kilomètres mais pas le Tor des Glaciers. Et ma dernière course remontait à 2019 bien que je m’étais assez bien préparé. Il faut savoir, pour comprendre la difficulté de l’épreuve, que j’ai fait 160 000 mètres de dénivelé positif sur l’application Strava depuis quelques années. Or, ici, après six jours de course, j’avais déjà parcouru plus de 30 000 mètres de dénivelé positif !"

L’expérience fut d’ailleurs très intense pour l’Aclot. Une anecdote l’a d’ailleurs marqué durant son périple: "Il y a un soir, vers quatre heures du matin, je devais dormir dans un refuge. J’ai vu qu’il me restait un petit kilomètre à parcourir. C’était tellement difficile que j’ai mis plus d’une heure à atteindre la destination !"

Il a dû arrêter après 6 jours de course

Malheureusement pour le Brabançon, il n’a pas réussi à finir la course et a dû stopper les frais au terme du sixième jour de course et après 340 kilomètres d’efforts alors qu’il était encore bien mentalement. "Je me suis arrêté un moment pour manger et mes pieds se sont mis à gonfler. Je n’arrivais du coup plus à mettre mes pieds dans mes chaussures. J’ai essayé par de nombreux moyens de les faire dégonfler mais j’ai malheureusement dû abandonner."

Un abandon qui n’est pas forcément synonyme d’échec pour ce sportif de l’extrême. "Cela va me servir d’enseignements pour le futur, notamment avec cet arrêt que je n’avais pas l’habitude de faire."

Christophe Félix compte d’ailleurs retenter sa chance au Tor des Glaciers en 2024 et avec l’espoir, cette fois-ci, de finir la course.