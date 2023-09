Quarts temps: 23-11, 11-19, 21-17, 20-20.

ROYAL NIVELLES: Cockmartin 8 (2x3), Diop 5 (1x3), Renard 2, Bataille 12 (2x3), Navez 4, Louahala 4, Di Francesco 3 (1x3), Goffin 14, Renversez 9, Bizet 14 (1x3).

UNITED WOLUWÉ: Korosec 11, A. De Vreught 19 (5x3), De Walque 16 (1x3), Amerlinck 9 (2x3), Laurent 3, S. De Vreught 9, Barry 0, Delobbe 0.

Nivelles, sans Geordy Mulumba, blessé, prend un départ canon et United, avec seulement huit joueurs sur la feuille, arrête les frais à 12-1. Il n’y en a que pour Nivelles qui file à 21-6 (8e) avant de relâcher son étreinte et ainsi permettre à United de conclure à 23-11.

On ne pouvait rêver meilleur départ pour Nivelles mais United n’avait pas encore déployé son jeu, avec un pressing tout terrain. À cause de cela, les mauvaises passes s’accumulent du côté de Nivelles et un triple d’Alexis De Vreught ramène les deux équipes à 29 partout (17e). Mais Noah Cockmartin réplique aussi sec (32-29) et deux lancers de Charly Navez permettent à Nivelles de regagner les vestiaires avec une courte avance (34-30).

Au retour des vestiaires, cette courte avance sera très vite balayée par un nouveau missile d’Alexis De Vreugt (34-33) et Oscar Laurent égalise encore à 34 partout.

Ce sera la dernière fois que les joueurs de United seront proches de faire basculer le match en leur faveur. Dans la foulée, un missile de Yannick Diop donnera un premier bol d’air aux Nivellois (39-35 à la 22e). Une bombe signée Bizet et une autre signée Cockmartin donnent enfin à Nivelles toutes les raisons de croire à la victoire finale (55-47 à la 30e).

C’est à nouveau Noah Cockmartin qui se met en évidence pour donner à Nivelles 10 points d’avance (59-49 à la 33e). Les deux équipes se rendent coup pour coup. Sacha De Vreught, sur la ligne des lancers francs, ramène encore United à 65-61 (37e). À coup de temps mort et de lancers francs, les dernières minutes de ce derby sont intenses. À 15 secondes du terme, Cyril Bataille fera coup double sur la ligne des lancers pour rassurer le banc nivellois (72-65) mais c’est Carlo Di Francesco avec un missile venu de nulle part qui fixera le score final à 75-67.

Nivelles remporte les trois points pour son premier match de championnat, au terme d’un derby disputé et indécis. "Que ce fut dur, résumait Noah Cockmartin après la rencontre. On a très bien commencé, avec un premier quart vraiment parfait. Mais je pense que notre adversaire n’a pas commencé ce match à fond. Il lui a fallu du temps pour entrer dans la partie. Une fois que United a mis un pressing sur tout le terrain, cela a commencé à être difficile. Et hélas, on a connu une baisse de régime qui a permis à United de revenir au score."

Quand United a égalisé à 34 partout, les Nivellois n’ont pas paniqué. "Quand le match est devenu plus difficile, nous avons su trouver les ressources, au niveau mental, pour faire parler nos qualités, poursuit Noah Cockmartin. Enfin, dans le dernier quart, nous avons aussi su garder la main sur le ballon. C’était important qu’il en soit ainsi car United est une équipe qui aime mettre la pression. À part quelques mauvaises passes, nous avons été suffisamment intelligents pour trouver des solutions et les hommes libres au niveau offensif. Même si United est resté dangereux avec ses transitions offensives, nous avons su gérer la fin de match convenablement."

"Nous avons l’équipe pour aller chercher d’autres victoires"

Au bout, Nivelles décroche sa première victoire. "J’espère que nous allons continuer sur cette lancée. Nous avons l’équipe pour aller chercher d’autres victoires", conclut, satisfait, Noah Cockmartin.