Les Brainois ont gagné le match au cours de la première demi-heure, samedi soir, puisque le marquoir indiquait déjà 4-0. "J’ai enfin vu la prestation que j’espérais depuis longtemps, apprécie le coach, Pascal Hoffman. Les jeunes commencent à comprendre que l’individuel passe après le groupe et quand ils se battent les uns pour les autres, on propose quelque chose de pas mal."

Un contraste total avec des visiteurs qui ont complètement raté leur première mi-temps. "C’était un non-match de notre part avec aucun suivi des consignes, déplore l’entraîneur, Kevin Benois. On a très vite encaissé et tout le monde est passé à côté de son sujet."

Malgré deux arrêts de Chapelle, la partie était déjà pliée après un hat-trick de Gierling.

Kevin Benoit opéra trois changements et sa formation proposa un tout autre visage mais sans réussir à atténuer l’écart. "Après une gueulante à la mi-temps, on a fait jeu égal face à une équipe de Braine assez maligne et mâture pour son âge, mais le ballon n’a pas voulu rentrer car on a tiré une fois sur la latte et placé trois fois à côté en étant seul face au goal. Je suis très déçu et je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé au cours de ces quarante-cinq premières minutes."

Braine aurait pu scorer davantage "car on s’est encore montré deux ou trois fois maladroit devant leur gardien en seconde période, mais on ne va pas faire la fine bouche en ayant marqué quatre goals et en s’étant créé pas mal de possibilités. Cela aurait été plus compliqué moralement si on avait encore perdu mais ce succès va rebooster le moral des gamins", termine Pascal Hoffman.