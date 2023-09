P3D: Une bonne dose de confiance pour Huppaye

Et sans un sauvetage sur la ligne de Demiddeleer, le score aurait été plus lourd au repos. "On a essayé de gérer la deuxième période mais avec parfois trop de nonchalance", poursuit Toury.

Bierges remonte sur le terrain avec de bonnes intentions mais la tentative de De Henau fait rapidement mouche et c’est déjà 4-0. Le match est définitivement plié car quelques instants plus tard, Godfriaux, bien lancé par Vosté, se charge du numéro cinq. "On a trop peu de qualité pour l’instant avec les blessés et les absents, constate le coach biergeois, Sébastien Goossens. Huppaye n’était pourtant pas plus fort sur le plan qualitatif mais on a beaucoup de nouveaux joueurs, cela demande du temps et il ne faut pas abandonner."

Après une belle intervention de Laurent sur un envoi de Gramme, le tir lobé de Valk signera le 6-0. La seule occasion visiteuse viendra à la 81e avec un missile sur latte suivi d’une reprise de Michiels déviée par Geno. "On pensait pouvoir faire mieux sur ce match mais c’est un tout (trop d’absents, manque de motivation et d’implication) qui a causé notre perte alors que notre adversaire n’était pas au-dessus pendant les dix ou quinze premières minutes, analyse le capitaine de Bierges, Corentin Michiels. Les retours nous feront du bien et on n’en est qu’au début, mais les matches s’enchaînent et il va falloir se réveiller et se remettre en question."

Ce 6/6 fait du bien aux Huppaytois. "Après deux premiers matches pas faciles, il était important de prendre des points face à des équipes plus à notre portée. Avec neuf goals en deux matches ainsi que deux clean sheet, notre saison est lancée", sourit Jimmy Toury.