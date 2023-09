But: Pierard (0-1, 31').

Première victoire de la saison pour les visiteurs grâce à un joli tir des trente-cinq mètres ayant lobé le gardien. "Victoire amplement méritée car mis à part un petit creux en première mi-temps, on a dominé ce match, indique Frédéric Pierre (T1). Le score aurait pu être plus sévère mais ces trois points font du bien d’autant que c’est la première fois que j’ai vraiment vu un groupe soudé malgré énormément d’absences."

Les Chaumontois auraient pu revenir à la 85' mais Mouteau a détourné le penalty. "On a livré un match ni bon ni mauvais mais ce point aurait fait du bien pour le moral, avance Guillaume Lengelé (T2). Si on n’a rien à dire au niveau de la combativité, on a beaucoup de mal à se créer des occasions et le fait de n’avoir inscrit que trois goals en quatre matches, c’est très peu."

Mont-St-André – Incourt : 6-5

Buts: Souley (0-1, 30'), Sounna (0-2, 33'), Pierquin (0-3, 37'), Hoedenaeken (0-4, 41'), El Machkour (1-4, 49'), Neuville (2-4, 64'), Desqueper (2-5, 69'), Vanderhulst (3-5, 72'), Thiry (4-5, 79'), Lentini (5-5 et 6-5, 83' et 85').

Menés 0-4 au repos puis 2-5 à vingt minutes du terme, les locaux ont changé la donne. "C’était journée portes ouvertes en première mi-temps et on a été corrigé comme il fallait, indique Stéphane Decock (T1). Les changements opérés à la reprise ont tous apporté quelque chose, on est remonté avec un autre état d’esprit, et on a encore choisi de relever la tête à 2-5."

Incourt peut s’en mordre les doigts. "Après une bonne physionomie pour nous en première période, l’adversaire a déroulé en exploitant nos failles sur phases arrêtées, et on va beaucoup apprendre de cette défaite après avoir eu match gagné à 90%", note Mehdi Sahnoun (T1).

Chastre B – Mélin : 3-4

Buts: Drissi (1-0, 15'), Brieven (1-1, 25'), Pynebrouck (1-2, 41'), Legrand (2-2, 50'), Cayphas (3-2, 55'), Koninckx (3-3 et 3-4, 64' et 88').

Mélin s’en est sorti par la petite porte. "Un peu pris par la vivacité d’une jeune équipe, on était amorphe et on faisait les mauvais choix, analyse Benoit Lamine (T1). On est quand même passé au-dessus en ayant gaspillé pas mal d’occasions et on peut remercier notre gardien, Yves Varvennes."

Chastre n’était de nouveau pas loin d’un résultat. "Après une première mi-temps un peu hésitante où l’on a fait jouer Mélin sur ses qualités, on a joué plus haut, on a fait les courses qu’il fallait, et on a marqué les occases pour passer. À la fin, on en rate une, ils font 3-4 et c’est fini. On devait prendre ce point mais il y a une belle progression sur les deux derniers matches", souligne Jonathan Fadeur (T1).

Orp-Noduwez – Perwez B : 9-3

Buts: Christophe (1-0, 1'), Meunier (1-1, 8'), Kulkens sur pen. (2-1, 13'), Christophe (3-1, 20'), Pierquin (4-1, 40'), J. Joiret (5-1, 50'), Kulkens sur pen. (6-1, 55'), K. Joiret sur pen. (6-2, 63'), J. Joiret (7-2 et 8-2, 70' et 75'), Nicolas (8-3, 77'), J. Joiret (9-3, 82').

Les Orpois sont reçus 12/12. "On marque après 35 secondes de jeu et après leur égalisation, on a géré les débats de mains de maitre, résume Mathieu Michielsens (T1). Ce n’était pourtant pas notre plus beau match mais on retient majoritairement les trois points avant d’aller à Mélin."

Un week-end à oublier pour Perwez. "Les erreurs individuelles nous coutent quatre goals en première mi-temps alors qu’on était revenu au score et qu’on a encore eu l’occasion d’égaliser à 2-1, signale Guillaume Joly (T1). En seconde période, ce fut tout simplement une défaillance collective."

Grez B – SC Jodoigne : 1-3

Buts: Dumont (0-1, 26'), Snoussi (1-1, 36'), Fortemps (1-2, 48'), Calloens (1-3, 64').

Les Jodoignois ont renoué avec le succès. "C’était le plus important après Orp, avance Martin Dehut (T1). Notre première mi-temps fut mauvaise car on ne gagnait pas les duels et on se portait trop vite vers l’avant. On mène malgré tout contre le cours du jeu, ils égalisent sur corner suite à une erreur de notre part, puis on a recadré tout ça et nos joueurs ont un peu relevé la tête après le repos."

Pas mal de positif dans les rangs gréziens malgré la défaite: "On a rencontré une belle équipe, costaude physiquement et techniquement, constate Nicolas Gilles (T1). Je suis un peu déçu par les deux buts encaissés sur phases arrêtées et si la victoire adverse est logique, notre prestation fut satisfaisante avec, surtout, une bonne première mi-temps."

Jodoigne – Mont-St-Guibert : 1-3

Buts: Amrani (1-0, 4'), Spreutels (1-1 et 1-2, 37' et 42'), Huet (1-4, 61').

Jodoigne a perdu son gardien Louis Puttemans, qui s’est cogné la tête contre son poteau, à 1-0. "C’est un fait de match qui a influencé la donne car on était bien, indique Frédéric Stoffelen (T1). Là où je suis déçu, c’est qu’on a baissé la tête en encaissant le 1-1, et il n’y a pas eu de caractère après le 1-3 alors qu’il y avait la place pour le nul."

Mattéo Lallemand (épaule déboîtée) est aussi sorti blessé.

En face, on retient les trois points. "C’était très mauvais mais l’entrée d’un jeune gardien nous a permis de revenir sur une belle reprise puis de prendre l’avance sur un centre raté, contre le cours du jeu, explique Gaël Vanderbrugge (T1). On a été un peu plus présent en seconde période mais c’était stérile et on marque le troisième but sur une belle frappe."