P3C: Match fou et nul entre Walhain B et La Hulpe B, Nivelles se fait peur, Ittre B en prend 9

Seconde période animée

Au retour des vestiaires, les locaux étaient plus entreprenants. Frys se jouait de la défense adverse et servait sur un plateau Vanvarenberg qui rétablissait l’égalité (2-2). Dorian Bergiers était ensuite exclu directement pour un pied trop levé sur une faute d’antijeu. Le match était très rythmé, La Hulpe dominait mais c’est bien Duhem qui suivait une superbe action de Frys, dans tous les bons coups, pour faire 3-2.

Duchene, dans un grand jour, sortait ensuite plusieurs fois le grand jeu mais Lambert était, dans les derniers instants, à la bonne place pour égaliser et offrir un point inespéré à La Hulpe B (3-3). Rachid El Baroudi était déçu à l’issue de la partie: "On perd clairement deux points. On a fait de bêtes erreurs et on n’a pas été assez concret offensivement."

De son côté, Stéphane Wille était satisfait: "Le match allait un peu dans tous les sens. Je suis content avec ce point même si c’est toujours dur de se faire rejoindre dans les derniers instants."

Les autres rencontres en P3C

Saint-Josse B – Nivelles 1-3

Buts: Vennekamp (0-1,35'), Bompesse (O.G, 1-2 et 76') et Vennekamp (1-3, 80').

Les Nivellois ont eu chaud à Saint-Josse B ce samedi soir. Tout avait bien commencé puisque Vennekamp ouvrait la marque après cinq minutes de jeu pour les Aclots. Saint-Josse égalisait à un gros quart d’heure du terme mais Nivelles repassait devant grâce à un auto-but. Les Bruxellois vont alors rater un penalty mais ensuite, Nowak scellait la victoire pour Nivelles qui reste invaincu dans ce championnat. Gary Illegems, entraîneur de Nivelles, retient le positif: "On s’est créé beaucoup d’occasions mais il nous a manqué la finition pour passer une soirée tranquille."

Ottignies – Saint Michel B 2-3

Buts:Benyahia (1-1, 47') et Ininahazwe (2-2, 68').

Ce sont les visiteurs qui prenaient les devants peu avant la pause mais Benyahia rétablissait l’égalité au retour des vestiaires. Les Bruxellois reprenaient l’avantage directement mais la force de persuasion des Ottintois était à souligner puisque Ininahazwe mettait le 2-2 à vingt minutes du terme. Malheureusement, les visiteurs ont eu le dernier mot et ont su arracher la victoire à plus d’une dizaine de minutes de la fin. L’entraîneur d’Ottignies, Sébastien Eggerickx, était un peu déçu: "On aurait pu mieux faire, surtout en première mi-temps. À nous de nous relever pour prendre des points et garder le moral !"

Ittre B – Polonia Limelette 0-9

Les semaines difficiles se suivent et se ressemblent pour Ittre B qui n’a pas existé face au Polonia Limelette. Le score était de 0-7 à la mi-temps alors que les visiteurs vont ajouter deux pions supplémentaires en deuxième période. Bilan toujours nul pour une cette jeune équipe d’Ittre qui se déplace à Nivelles le week-end prochain.

Incourt B – Stéphanois B 1-11

Buts:Lucas (0-1 et 0-6 ; 5' et 56'), Naili (0-2 et 1-10, 36' et 83'), Koloni (0-3, 45'), Dosogne (0-4, 0-5, 1-8 et 1-9 ; 48', 52', 71' et 80'), Changa (1-7, 67') et Berguellou (1-11, 88').

Il n’y a pas eu match ce dimanche après-midi si ce n’est en première période puisque le score n’était que de 0-3. Le Stéphanois a ensuite empilé les buts et Incourt B a quand même su sauver l’honneur à 0-7 grâce à une réalisation de Changa. Grégory Garcia (T1) retenait surtout les trois points: "On a su faire la différence à chaque fois qu’on a mis du rythme. On va rentrer dans le vif du sujet avec des équipes supérieures à affronter."

Cédric Hanot, le délégué de l’équipe incourtoise, préfère pointer d’autres éléments que les joueurs du doigt: "Il y a beaucoup de décisions discutables prises par le comité au niveau de l’équipe d’Incourt B ! J’espère que cela va changer."

Rixensart B – Boitsfort B 2-5

Buts:Scheirlinckx (1-5, 80') et Gorjanc (2-5, 85').

Désillusion pour Rixensart B qui, malgré de nombreuses occasions lors des quarante-cinq premières minutes, était mené 0-4 à la pause. Boitsfort B va même alourdir l’addition à la sortie des vestiaires avant que les Rixensartois ne sauvent deux fois l’honneur dans les dix dernières minutes. Lorenzo Richiusa, coach de Rixensart B, était amer: "On s’est tout simplement pris une leçon de réalisme aujourd’hui. On a eu quinze occasions franches, ils en ont six pour cinq buts marqués. Le seul point positif est la réaction d’orgueil qu’on a eu en fin de match."