P1: Un Auderghem très efficace surprend Genappe

Auderghem n’a lui pas trainé pour assommer son adversaire puisqu’au quart d’heure, Weynants et Siroux avaient déjà mis leur équipe sur du velours sur deux phases arrêtées travaillées à l’entraînement. Au retour des vestiaires, un exploit individuel de Weynants fait monter le score à 3-0 mais l’exclusion d’Azzouzi à l’heure de jeu rebat les cartes et Genappe en profite pour revenir à 3-2 grâce à Gacio Cabrera et Dequenne. À deux minutes du terme, un penalty flagrant pour Genappe est oublié par l’arbitre et la rencontre se termine sur une victoire locale.

"Je suis déçu et frustré car nous avons été supérieurs dans le jeu mais pas suffisamment efficaces devant le but adverse. Malgré les buts encaissés, nous avons poussé tant et plus mais la réussite n’était pas de notre côté. C’est dommage car dans le contenu, c’était notre meilleur match de la saison", racontait le coach genappien Julien Darquenne.

Fabio Magnoni était lui tout sourire avec cette victoire. "Je dois bien l’avouer, le nul aurait peut-être été plus logique et nous avons su être performants au niveau du réalisme. La carte rouge nous a mis dans l’embarras mais les gars ont tenu. Cela fait plaisir d’être toujours en rodage et de malgré tout parvenir à arracher ce genre de victoire."

Arbitre: Johnatan Rooms

Cartes jaunes: Gacio Cabrera, Boets, Pête

Carte rouge: Azzouzi (57', deux jaunes)

Buts: Weynants (1-0, 4'), Siroux (2-0, 16'), Weynants (3-0, 48'), Gacio Cabrera (3-1, 65'), Dequenne (3-2, 78')

AUDERGHEM: Krokos, Hammas, Weynants (84' Boets), Bil, Vanden Hove (75' Van Poucke), Verdeyen, Gérard (70' Martinez), Lambert, Siroux, Teirlinckx, Azzouzi.

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Garcia Fernandez, Berdayes, Detollenaere, Boreux (46' Bensedik), Pête, Maistriaux, Kanyinda (56' Dequenne), Gacio Cabrera, Stiens (67' Decroes).

Les autres rencontres en P1

Tubize-Braine B – Lasne-Ohain 0-2

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Moustatine (45' Bationo), Hazard, Migliore, Alaoui, Sebaihi, Guilleaume (60' Adham), Gohi, Misiti, Gaggini (60' Diallo), Giusto (60' Devos).

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, De Coene, Desnel, Charpentier, Pilotte (87' Grazys), Demeur F. (84' Demeur R.), Dierinckx, Relecom, Hootelé (76' Ratajczak), Goffart

Buts: Dierinckx (0-1, 46'), Charpentier sur pen. (0-2, 60')

Elle fait un bien fou cette victoire côté lasnois après la semaine compliquée vécue par les troupes de Christophe Collaerts. La triple mauvaise nouvelle (Laklia et Goffette out toute la saison et Ceusters suspendu un an suite aux incidents en fin de rencontre face à Uccle) a fait mal au moral et le succès d’hier après-midi a mis du baume au cœur. "Les gars ont bien réagi et l’expérience est passée au-dessus de la jeunesse. C’est une victoire ultra méritée car même si la RUTB a eu la possession, nous avons bien géré nos temps faibles."

Kosova – Waterloo 3-1

WATERLOO: Clercq, Pinto (43' Gilbert), Jamotte, Mazzu, Bogmis, Szulc (60' Pirotte, Dassy, Soumah, Koffi God, Iacona, Charlier.

Buts: (1-0, 2-0 et 3-0, 45', 58' et 69'), Jamotte (3-1, 80')

Défaits chez une très belle équipe de Kosova, les Waterlootois n’ont pas à rougir. Jamotte voit son but annulé pour une position de hors-jeu discutable et alors qu’on se dirigeait vers un bon 0-0 à la pause, une incompréhension entre le gardien visiteur et son défenseur profite à l’attaquant bruxellois pour l’ouverture du score. Les visiteurs prennent deux nouveaux buts en seconde période puis tenteront le tout pour le tout pour revenir. "La première mi-temps était de bonne facture et nous avons fait jeu égal avec une équipe de Kosova qui jouera probablement le Top 3. Après le 2-0, nous sommes sortis de notre match et la réduction du score de Jamotte n’y a rien changé", analyse Jonathan Vanonckelen.

Ixelles – Grez-Doiceau 1-0

GREZ: Swalens, Belhadj, Khay, Aramian (56' Lecaille), Sy, Colard, Niagoua Kameni, Bahati Masanka (76' De Loose), Albahtouri, Del Piero (68' Kisonde), Kankonda Kankonda.

But: (1-0, 45')

Face à une formation ixelloise qui possédait le même nombre de points qu’eux avant le coup d’envoi, les Gréziens reviennent avec une défaite malheureuse dans les chiffres.

Le contenu proposé par les gars de Pierpaolo Giunta était bon mais, comme les semaines précédentes, la concrétisation n’était pas au rendez-vous.

"On prend ce goal sur penalty juste avant la pause alors que le match était plutôt fermé. Nous manquons toujours de réussite, d’expérience et de malice mais on poursuit notre progression et j’espère que cela va vite finir par payer", racontait le coach grézien Pierpaolo Giunta.