Quarts temps: 15-13, 22-22, 9-19, 19-13.

SPEEDY (1x3, 20/37 LF, 19 ftes): LITT 6, VRIAMONT G. 9, DELACHARLERIE 19, GHERAIRI 5 (1x3), SOONTJENS 5, Piron 17, Lecat 4, Verbrugghe 2.

Le Speedy Mont-Saint-Guibert s’est (encore) fait peur alors qu’il pensait avoir fait le plus dur au troisième quart (46-54, 30e). Un second succès qui fera du bien aux Guibertins qui accueillent l’École Européenne ce mardi. De quoi viser un troisième succès cette saison.

École Européenne 50 Braine-le-Château 57

Quarts temps: 21-10, 15-25, 5-13, 9-9.

BRAINE-LE-CHÂTEAU (5x3, 12/20 LF, 17 ftes): DELHEUSY 5 (1x3), Ronse 2, VAN HIRTUM 3 (1x3), DUPONT 6, GHYSELINGS 6, Vandermuntert 10 (1x3), Marcelis 8 (1x3), Vancabeke 12, Ronge 5 (1x3).

Après un départ raté (21-10), Braine-le-Château (sans Neskens et Wilmus) s’est bien repris aux second (36-35) et troisième (41-48) quarts pour l’emporter au final de sept unités. De bon augure avant le déplacement samedi prochain à l’U.A.A.E.

Le Rebond Ottignies recevra, pour sa part, le Linthout et Braine 2001 se rendra aux Anciens 13.