Quarts temps: 21-20, 12-13, 22-12, 18-10.

NIVELLES: Van Rysseghem 2, Hennuy 6, Bertrand 0, Roland 4, Vandermousen 0, Guillaume 7 (1x3), Tursugian 9, Oostens 2, Kaminski 8, Ndozi-Miala 17.

Les Aclots continuent de courir derrière leur premier succès en championnat. Samedi, ils ont concédé leur troisième revers de rang. Cette fois, Mons était cependant trop fort pour eux. "C’est une très belle équipe, concède Karim Labidi. Elle s’appuie sur des postes 4 et 5 grands et costauds. Ses ailiers sont virevoltants. Ça shoote, ça drive. C’est très complet. Mons a tout en main pour jouer les premiers rôles cette saison. Nous n’avions pas les atouts suffisants pour rivaliser."

Nivelles ne joue pas dans la même cour, mais elle a tout de même fait de la résistance. Elle a réussi à s’accrocher aux basques des Hennuyers jusqu’à la mi-temps (33-33).

Grâce, essentiellement, à un bon travail défensif. Cette débauche d’efforts a cependant usé prématurément les organismes et les Brabançons ont lâché prise au retour des vestiaires. "On a mal entamé le troisième quart temps et, dans le dernier, Mons a défendu très fort tout terrain. De notre côté, nos rotations furent plus compliquées. Nous n’avons pas été en mesure de tenir durant quarante minutes le défi physique imposé par notre adversaire."

Nivelles tentera de se refaire le week-end prochain, à l’occasion de son tout premier match à domicile, face à Ninane.