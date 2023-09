Buts:El Bakkali (1-0, 7’), Bailly (2-0, 14’), Es-Sadiki (3-0 et 4-0, 49’ et 80’), Pans (4-1, 82’).

Rixensart – RW Woluwe 3-0

Buts:Mutombo (1-0, 10’), Oliveira (2-0 et 3-0, 87’ et 90’).

Si le but d’ouverture signé Mutombo est tombé très tôt dans la rencontre, il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour que Rixensart se rassure. "On a répondu présent dès la première minute et on a gardé le zéro derrière. Ce qu’on a mis en place ces deux dernières semaines porte ses fruits, apprécie Pierre Schoenfeld. On a proposé un match consistant."

ES Braine – Lasne-Ohain B 4-1

Buts: Depotbecker (1-0, 12’), Akono (2-0 et 3-0, 25’ et 33’), Meert (3-1, 56’), Akono (4-1, 69’).

Première victoire de la saison pour l’ES Braine, avec notamment un triplé d’Akono, et elle fait du bien aux troupes de Michaël Ghion. "On a disputé une bonne première demi-heure puis Ohain peut recevoir deux penaltys que l’arbitre ne siffle pas, reconnaît le coach visité. La seconde mi-temps fut plus équilibrée mais au final, notre victoire est méritée."

Les visiteurs vont malgré tout recevoir un penalty que Loots va rater puis malgré tout réduire l’écart mais ce ne sera pas suffisant. "Notre première mi-temps fut catastrophique chez une équipe qui a eu 100% de réussite, regrette Gilles Stephany. Les penaltys qu’on nous refuse auraient pu changer la donne mais rien ne tourne en notre faveur pour le moment, même si la seconde période était bonne au niveau de l’envie."

Braine B – Clabecq 4-2

Buts: Kouka (1-0, 7’), Tis (2-0, 11’), Sylla (3-0, 16’), Charrite (3-1, 20’), Tis (4-1, 33’), Grymonpré (4-2, 35’).

Les six buts de la rencontre seront inscrits au cours d’une première mi-temps spectaculaire. Baine connaît un début de match euphorique pour mener 3-0 au quart d’heure avant que les échanges et les buts ne s’équilibrent. C’est 4-2 au repos et ce sera le score final. "On a raté le train des vingt premières minutes alors que j’avais bien prévenu mes gars quant à la vitesse de leur attaquant qui descend de D3", regrette Pietro Di Sciacca qui a perdu Beeckmans, exclu en toute fin de rencontre. "C’est la première défaite de la saison mais on s’y attendait vu notre gros programme."

À Braine-l’Alleud, "on a vécu le même scénario que la semaine dernière en menant 3-0 puis en les laissant revenir, raconte Alain Campion. Mais dans l’ensemble, il y avait plus de qualités chez nous, la victoire est belle et on reste dans notre objectif de Top 5."

Villers – Ronvau 2-2

Buts:Van Roy (1-0, 49’), Ingberg (1-1, 64’), Nachtergaele (2-1, 80’), Delikus (2-2, 93’).

En concédant le but égalisateur dans les arrêts de jeu, Villers a clairement perdu deux points ce week-end. "On n’a pas disputé une grande première mi-temps puis on est plus sereins en seconde et on ouvre la marque de façon métritoire. Mais des erreurs d’arbitrage cours des cinq dernières minutes sont dures à digérer", analyse Frédéric Balan.

Pour les Chaumontois et son T2 Mohamed Riani, "on mérite le point du partage. On a déjà raté des occasions en première mi-temps et on doit mener à la pause puis on revient à deux reprises. Le point est bon."

Wavre-Limal – Walhain 1-2

Buts:Van Stalle (0-1, 55’), Van Den Berg (1-1, 84’), Noël (1-2, 89’).

Toujours à la recherche d’une première victoire, Limal n’y arrive toujours pas. "On mérite mieux, précise Sam Ballieux. Il n’y avait que nous sur le terrain en première mi-temps mais on ne marque pas puis c’est Walhain qui nous a dominés, on a attendu d’être menés pour réagir, on égalise, mais on est battus sur une contre-attaque."

Du côté de Walhain, "on fait une bonne affaire mais ce fut compliqué, admet Cédric Verté. On a mis du temps à rentrer dans le match et on a un peu de réussite sur le penalty qui nous permet d’ouvrir le score."

Etterbeek – Stéphanois 5-3

Buts: Maroufi (1-0, 19’), Pila (2-0, 38’), Deneubourg (2-1, 41’), Pila (3-1 et 4-1, 44’ et 52’), Tengrootenhuyse (4-2, 61’), Deprins (5-2, 65’), Rossolino (5-3, 81’).

Inscrire trois buts à Etterbeek et ne rien récolter, c’est frustrant pour Stéphanois. Du côté d’Etterbeek, où Pila a réussi un triplé, le parcours sans faute (9/9) se poursuit.

"On est frustrés car on a raté trop d’occasions faciles et à des moments importants", regrette Thomas Troupau, le T2 de Rénald Pansaerts.

Saintes – Chastre 4-1

Buts: El Bakkali (1-0, 7’), Bailly (2-0, 14’), Es-Sadiki (3-0 et 4-0, 49’ et 80’), Pans (4-1, 82’).

Mené 2-0 après un quart d’heure de jeu, Chastre a rapidement perdu le fil de la rencontre.

De son côté, Saintes aligne une troisième victoire de rang. "On a disputé un gros match, apprécie Dorian Nizot. Les trente premières minutes étaient très bonnes, les vingt-cinq dernières aussi. Entre les deux, Chastre a frappé à la porte mais sans vraiment nous inquiéter. On a très bien joué au foot et je suis content des gars."