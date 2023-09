Quarts temps: 7-15, 13-23, 24-16, 7-8.

OTTIGNIES (6x3, 10/18 LF, 14 ftes): Laviolette 8, BAILLET 5 (1x3), SNACKAERT 6 (2x3), LALOUX 15 (1x3), VERMYLEN 4 (1x3), HAESENDONCK 8, Pirlot 3 (1x3), Fonteyn 13.

Ciney avait éjecté les Brabançonnes de la Coupe de Belgique et demeurait invaincu en Régionale 1: deux bonnes raisons de prendre cet adversaire au sérieux pour Olivier Mulaba, assisté pour l’occasion par Thomas Thys. "On avait perdu face aux Namuroises début septembre. C’est un déplacement difficile face à un adversaire coriace. On n’avait strictement rien à perdre face à cette équipe qui est pour moi la plus forte de la série. On a été très appliqué d’un bout à l’autre. Il faut également admettre qu’on a eu une petite dose de réussite avec des tirs réussis au buzzer mais le groupe a gagné ensemble ce match."

Laissant deux paniers de plein jeu en dix minutes à l’adversaire, Ottignies s’envolait à 7-15. "Notre bon démarrage et l’avance créée nous ont permis de rentrer dans le match", relevait le coach.

Le second quart voyait la mobilité des intérieures Laloux et Fonteyn récompensée avec un écart s’accentuant à 20-38. Ciney ne restait pas sans réaction avec un changement de défense à la reprise. "Ciney se positionne en zone. On est un peu surpris. On doit retrouver du rythme, reprendre nos marques et se positionner autrement. Le RBC revient à -6 au marquoir mais on retrouve nos esprits et de la réussite. On repart de l’avant pour pointer à +10, puis +12", souligne encore le coach Mulaba.

Un écart qui subsistera jusqu’au terme de la rencontre: 51-62.

En plus de Huy (qui n’a disputé qu’une seule rencontre), Ottignies est la dernière équipe invaincue de la Régionale 1 avec un joli 3/3.