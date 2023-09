D3A ACFF: Perwez battu 1-2 par Ath-Ostiches sur un hors-jeu discutable

Avant ça, on a vu un Perwez à deux visages. Le premier n’est pas bon avec une équipe perwézienne dominée par Otsiches qui aurait pu (dû) mener 0-2 et même plus mais Pletinckx se montrait dans un grand soir pour contrer les tentatives de Fosso puis Herbecq avant d’assister à de gros ratés de Cortvrint et Nzuzi.

Le temps pour Perwez de rentrer dans sa rencontre et un bon coup-franc de Sardo obligeait Biévez à se détendre avant que ce même Sardo ne déflore la marque à la demi-heure (1-0). Alors bien payé, Perwez aurait même pu doubler son avantage avant la pause mais Mba puis Ndione passaient à côté du KO. "C’est en première mi-temps que nous passons à côté de la montre en or", regrette encore Delmoitié.

À la reprise, changement de décor. Perwez n’y est plus et la pression des visiteurs se traduit rapidement par le but égalisateur signé Hospied (1-1), une grosse occasion manquée par Cortvrint puis le 1-2 inscrit par Hospied dans les circonstances que l’on connaît.

"Si on marque nos occasions en première mi-temps, le match peut être terminé beaucoup plus tôt, analyse à son tour le coach visiteur Pascal Verriest, dont l’équipe reste invaincue après cinq journées de championnat. On a quatre à cinq occasions franches alors que le but que l’on encaisse résulte d’un cadeau. On est bien revenus dans la partie, on reste invaincus après avoir disputé l’un de nos meilleurs matches cette saison et il faut en profiter."

Battu pour la première fois à domicile, Perwez et son 6/15 stagne au classement. "Il n’y a rien de mal fait mais c’est dur d’être battu dans ces circonstances. Je préfère être battu sur le terrain par un adversaire qui nous a mis des buts valables, ce qui n’était pas le cas ce week-end", termine Jean-Claude Delmoitié.

Arbitre: Éric Mathieu.

Cartes jaunes: Lambert, Cortvrint.

Buts: Sardo (1-0, 28’), Hospied (1-1 et 1-2, 57’ et 72’).

PERWEZ: R. Pletinckx, Kaminiaris (30’ Rebere), Brassart, Lambert, M. Pletinckx, Larotonda, Gündogan (75’ Falzone), Ndione, Mba, Sardo (68’ Berteotti), Monteiro.

ATH-OSTICHES: Biévez, Nzuzi, Druart, Herbecq, Bonnier (55’ Dutilleul), Dekampener (49’ Diumasumbu), Bamenga, Leleu, Hospied, Fosso, Cortvrint (90’ Dupont).