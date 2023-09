D3A ACFF: Deux exclus à Braine, battu 3-0 à Monceau

Si Braine est remonté sur le terrain avec de bonnes intentions, l’exclusion avant l’heure de jeu de Laurent a coupé les jambes des Brabançons qui peinaient déjà à mettre Monceau en danger. Tout profit pour Léopold Laurent qui met définitivement à l’abri ses couleurs à un peu plus de quinze minutes du terme.

Le calvaire se poursuit pour Braine puisque Dettori voit de nouveau jaune et prend ensuite rouge à un peu moins de dix du terme. Prestifilippo participe ensuite à la fête alors qu’il était déjà à l’assist sur le second but.

Berghmans, le portier brainois, empêche à plusieurs reprises de voir ses couleurs passer par la correctionnelle. L’après-midi moncelloise a été parfaite.

Arbitre: M. Henrot.

Cartes Jaunes: Pina, Lella, Wallaert, Buscema, Samouti, Smeets.

Cartes rouges: Dettori (2cj, 83e), Laurent (2cj, 60e).

Buts: Bouterbiat (1-0, 37e), Laurent (2-0, 74e), Prestifilippo (3-0, 85e).

MONCEAU: Lazitch, Van Landschoot, Lissens, Bouterbiat, Navona, Pina (70e Prestifilippo), Samouti (80e Magotteaux), Béfahy, Laurent (80e Van Gestel), Mucci, Traore.

CS BRAINOIS: Berghmans, Laurent, Dettori, Ladrière, Derwa (63e Carlier), Buscema (70e Smeets), Queimadelas, Ze Francis, Wallaert, Santinelli (74e Leyseele), Lella (74e Bellia).