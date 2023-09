D2 ACFF : La Royale Union Tubize-Braine assume son rang sans trembler

Les premières minutes de la rencontre sont équilibrées et il faut attendre la dixième minute pour voir la première occasion de la partie via une tête mal ajustée du remuant Lauwrensens. Les Fusionnés ne sont pas mis en difficulté outre mesure et la domination locale finit par porter ses fruits sur un corner du capitaine El Omari qui parvient jusqu’à un Essikal qui trompe Suederick d’une frappe limpide.

C’est 1-0 et le plus dur est fait pour des Brabançons wallons qui n’auront tremblé qu’à une seule reprise durant le premier acte avec cette reprise de la tête de Camara qui aurait dû être cadrée. Crame et Lauwrensens s’offriront à leur tour une grosse possibilité chacun mais sans réussite.

Les quarante-cinq dernières minutes sont relativement pauvres en termes de contenu et d’occasions nettes jusqu’à l’heure de jeu et ce but de Lauwrensens qui peut remercier un keeper jettois trop passif sur le coup. Le break est fait pour une RUTB qui gère tranquillement une seconde période quelque peu soporifique car manquant cruellement de rythme.

Grâce à ce succès tout en maturité et en maîtrise, les hommes de Mohamed Bouhmidi poursuivent leur très bonne dynamique et s’installent à la seconde place du classement. "J’ai connu mieux au niveau de la qualité de jeu mais les trois points sont dans la poche et c’est le plus important. Nous marquons à des moments charnières, on garde le zéro derrière et on ne laisse quasiment rien à l’adversaire. Jette était toujours à la recherche de sa première victoire et il était primordial de ne pas les relancer. À la pause, si c’est 3-0 il n’y a rien à dire donc la victoire est ultra méritée", confiait le T1 tubizien.

Du côté de Jette, le 1/15 reste inquiétant même si Michel Delph préférait retenir quelques éléments positifs. "Dans le contenu, je nous ai trouvés pas mal mais Tubize-Braine avait clairement plus de métier et c’est ce qui a fait la différence. Les gars ont beaucoup donné mais les deux buts ne peuvent jamais arriver alors qu’on manque toujours d’efficacité. J’ai vu un mieux par rapport aux dernières semaines, surtout en première période et nous avons bien joué au football pendant 40 minutes. Nous sommes dans le dur et ces petites différences se font au niveau de la qualité."