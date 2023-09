D2 ACFF: Contraint au partage à Binche (0-0), Rebecq piétine encore

C’est d’ailleurs à Rousseau, gardien de Rebecq, que les Rebecquois peuvent attribuer le point pris de ce dimanche après-midi, puisque son seul véritable arrêt de la rencontre sera face à Lespagne sur penalty, qu’il détournera magnifiquement, en permettant à ses partenaires de rester à égalité.

Un nouveau week-end sans victoire dans le chef de Rebecq, que le coach Dimitri Leurquin analysait en deux temps. "D’un côté, on peut se montrer satisfait de la très bonne organisation défensive que nous avons été capables de mettre en place, nous permettant de garder le zéro derrière, face à une équipe de Binche qui offensivement propose de belles choses depuis plusieurs semaines, mais à côté de cela, c’est la deuxième semaine consécutive, après la défaite face à l’Union, que l’on se montre trop timide en zone offensive. On se complique trop la vie dans nos actions, avec des joueurs qui ont envie de faire la différence individuellement, alors que si on jouait plus simple, nous marquerions davantage."

Arbitre: A. Jacoby.

Cartes jaunes: Kalonji, Zorbo, Henri, Sampaoli, Lespagne, Coulibaly, George, Grégoire

Carte rouge: Patris (21')

BINCHE: Lahaye, Patris, Arslan, Renquin (63' Kalonji), Brichant, Scohy (78' Franquin), Louagé, Sampaoli (88' Bourlart), George, Lespagne, Despontin.

REBECQ: Rousseau, Devel, Morias, Coulibaly, Henri (73' Kudimbana), Zorbo (78' Contino), Grégoire, Polizzi, Camargo, Diarra, Zaanan (75' Depotbecker.