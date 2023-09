Challenge du Brabant wallon: Le retour de Maxime Montoisy

Un baptême du feu plus que réussi qui a vu des participants ravis par l’accueil, les parcours et l’ambiance. Un enthousiasme et un dynamisme qui fait plaisir à voir. Des organisateurs qui avaient annoncé un événement destiné à un public de tous âges, qui allait mettre en vedette non seulement deux courses pour les adultes, mais aussi une course gratuite pour les enfants. Ils n’ont pas menti.

Sur le plan sportif, le Brainois Maxime Montoisy (USBW/Trakks) n’a pas failli au rendez-vous pour s’imposer sur la petite distance avec une minute trente d’avance sur son dauphin du jour. "C’est mon troisième podium sur le Challenge cette saison et la première victoire, confiait le vainqueur à l’arrivée. Elle fait plaisir surtout que j’ai eu quatre mois assez compliqués avec une tenace blessure au genou après mon hiver passé sur les cross. Là, je reviens en forme au bon moment puisque la saison va recommencer pour l’hiver et que j’ambitionne une sélection pour les championnats d’Europe qui se jouera fin novembre au national. Ici, en prenant part à la petite distance, le but était de prendre du rythme sur une distance qui se rapproche de ce que je vais avoir droit cet hiver. J’ai particulièrement apprécié le tracé avec une belle montée sur route pour débuter, puis une montée dans les champs que je connaissais pour avoir fait le Challenge Stéphane Ravet avant de replonger dans les bois. Le passage par le chemin de fer et le final sur le RAVeL ont permis de mettre de la vitesse. J’ai dû gérer le fait de courir seul mais au final, je suis satisfait de moi."

Deblander et Ollinger sur la grande distance

Sur la grande distance, c’est Romain Deblander qui a largement dominé Denis Galerin et Alexandre Heuninck, alors que du côté des dames Amandine Ollinger a devancé Laurence Kneipe et Anne Dusart. Gaëlle Gillot l’emporte chez les dames sur la petite distance.