Barrage N1/N2: Genappe gagne à Wieze et monte en nationale 1

Pour cette rencontre, Genappe s’alignait sans Thomas Leturcq et Maxence Dupont. Germain Goossens, qui a joué tous les play-off avec la nationale 2, et Kevin Brasseur les remplaçaient. "Wieze n’est pas apparu très fort pour une équipe neuvième en nationale 1. Nous avons fait jeu égal. Nicolas Dupont a livré un excellent match, Cédric Bosse était un peu malade", indiquait Hector Tubiermont.

Les Genappiens menaient 7-6 au repos. "Kevin Brasseur a livré un bon match à la grande corde. Il a frappé quatre balles entre les perches", soulignait encore Hector Tubiermont. Les visités ont conservé leur avance jusqu’à 9-8. Genappe a inscrit 10-9, moment où De Vits a replacé De Wolf à Wieze.

Les visiteurs ont alors pris le dessus pour s’imposer 10-13.

Genappe renverse les rôles à Wieze

Les Genappiens alignaient la même équipe ce dimanche à Wieze. "Nous avons été rapidement menés 4-1. Nous avons alors opéré une permutation entre Nicolas Dupont et David Craenembroeck. Nicolas Dupont a alors tout frappé entre les perches, David Craenembroeck et Cédric Bosse ont suivi le mouvement. Nos deux joueurs de promotion, Kevin Brasseur et Germain Goossens, ont livré une excellente prestation, comme la veille. Wieze, était très faible et n’avait assurément pas le niveau de la nationale 1. Les joueurs de Wieze qui voulaient absolument se maintenir, n’ont plus pris qu’un seul jeu. Nous voilà en nationale 1", indiquait Hector Tubiermont.

GENAPPE: Germain Goossens, Kevin Brasseur, David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.