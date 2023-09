Reprise en TDM2 B : "Nivelles sera attendu partout"

Mais Nivelles n’a pas conclu sa préparation sur une bonne note. "Nous avons eu la chance de passer un tour en Coupe de Belgique. Mais à Ninane, nous avons complètement déjoué alors que nous avions clairement les armes pour faire un meilleur résultat. C ollectivement, notre jeu, c’est actuellement comme des montagnes russes."

Avec le championnat qui commence, il va falloir gommer cela au plus vite. "Il va falloir être plus solide que ce que nous avons montré jusqu’à présent, admet Carlo . En championnat, on va être attendu partout, surtout après notre dernière saison et notre seconde place dans la série. On doit essayer de confirmer ce qu’on a ce qu’on a proposé la saison passée."

Et le premier match, c’est ce samedi soir (21 h) contre United. "Nous sommes à domicile contre une équipe qui a l’ambition de finir dans le haut du classement. Mais c’est d’abord à domicile que nous devons gagner des points. On doit faire un bastion, une forteresse imprenable de la Dodaine, pour nos supporters, nos sympathisants. Notre calendrier n’est pas facile. Nous sommes dans une série relevée mais avant de regarder les autres, nous devons être concentrés sur notre basket."

Avec l’arrivée de Téo Alexandridis, les Nivellois travaillent désormais avec un coach grec qui ne parle pas français. "Personnellement, je n’ai pas l’impression qu’il y a une barrière de la langue. La grande majorité de l’équipe se débrouille en anglais. L’anglais est une langue internationale. C’est la langue du basket. En tout cas son approche du basket est différente. Il met beaucoup d’énergie. Ce qui est remarquable, quand il donne l’entraînement, c’est qu’il nous pousse à nous donner à 300%. On le sent bien à la fin des séances. Tout le monde est KO. Il a quand même amené sa petite touche avec des schémas tactiques différents. Ce n’est pas simplement une continuité par rapport à la saison passée. Il a clairement mis sa patte sur notre jeu."