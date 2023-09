Romain D’Hose: Cela faisait deux ou trois saisons que nous avions cette idée en tête. L’an passé, tous les éléments se sont alignés avec un bon groupe, une bonne alchimie et un bon coach. C’était une belle récompense, on a travaillé toute l’année pour l’obtenir.

Adrien D’Hose: Comme un accomplissement. C’est aussi une belle symbolique de franchir ce nouveau palier, car plusieurs d’entre nous ont fait leurs classes à Waterloo.

Quelles sont vos ambitions ?

R.D.: Le premier objectif, c’est de se maintenir le plus vite possible. Nous voulons aussi parvenir à ce que tous nos adversaires craignent de se déplacer chez nous.

A.D.: On aimerait effectivement être difficile à jouer dans notre salle. C’est en tout cas le message que le coach fait passer. Et si nous constituons la surprise de la série, tant mieux.

Quelle analyse faites-vous de votre équipe ?

R.D.: Il y a de bons renforts, tous les postes sont doublés. La cohésion est présente, sur et en dehors du terrain. Le noyau reste un peu jeune mais il a acquis une certaine expérience. Ce qui est certain, c’est que notre force émergera du collectif.

A.D.: Je la trouve équilibrée. Nous sommes tous assez polyvalents. Précédemment, nous tournions avec neuf joueurs alors que, désormais, nous sommes onze, voire douze à pouvoir apporter quelque chose. Le danger peut venir de partout.

Que pensez-vous de cette série A ?

R.D.: Elle paraît moins costaude que l’autre. C’est mon ressenti au vu des résultats en Coupe de Belgique. Je ne peux pas vraiment en dire plus. C’est un peu l’inconnu.

A.D.: J’ai l’impression qu’il s’agit d’une série abordable, assez homogène. En tout cas, j’ai le sentiment qu’aucune équipe ne sort vraiment du lot. Mais il y a beaucoup d’équipes qu’on ne connaît pas. On va découvrir les formations flamandes. C’est une chouette perspective.

Quel regard portez-vous sur votre club, Waterloo ?

R.D.: C’est mon club formateur. À l’âge de 8 ou 10 ans, je venais le voir jouer en Régionale 1. C’est un accomplissement de rejoindre aujourd’hui la TDM2 avec Waterloo, en tant que joueur. Les coachs qui m’ont formé sont encore tous là. Je suis très heureux de voir que le club se porte bien.

A.D.: Quand j’étais petit, je venais aussi voir les équipes premières. Cela donnait envie. Figurer au sein de l’équipe première en TDM2, c’est un accomplissement. Cette promotion donne de l’ambition à tout le club et ses équipes de jeunes.

Comment voyez-vous ce premier match, face à Belgrade ?

R.D.: C’est un concurrent direct. On ne doit pas le laisser passer, pour donner le ton de notre saison.

A.D.: Elle évolue en D3 depuis longtemps. Mais il s’agit cette fois d’une équipe rajeunie, elle est à un tournant. C’est peut-être le bon moment pour la prendre.

Comment analysez-vous le jeu de votre frère ?

R.D.: Adrien est très rapide. S’il a envie de jouer, il est très bon. Mais il est parfois un peu moins motivé (rires). Cela dit, je le sens en forme et motivé cette année. Il est chaud !

A.D.: Il a des qualités basket et athlétiques intéressantes. Son profil est atypique. Il doit peut-être encore prendre conscience qu’il est plus fort qu’il ne le pense.

Existe-t-il une plus grande complicité entre vous sur le terrain qu’avec vos autres coéquipiers ?

R.D.: Oui, on se trouve les yeux fermés. Nous évoluons ensemble depuis l’âge de 5 ou 6 ans. Cela se ressent dans nos automatismes.

A.D.: Objectivement oui, Mais comme nous évoluons au même poste, nous n’avons pas souvent l’occasion de jouer ensemble. On se dit aussi plus facilement les choses quand on identifie que l’un de nous tombe dans ses travers.