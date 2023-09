Yannick Leblanc n’est plus l’entraîneur de Genappe B

Grégory Rémy affirme pourtant que Genappe est à fond derrière son équipe B qui occupe actuellement la troisième place avec un bilan de 6 points sur 9. "On y fait très attention et l’objectif reste le même, à savoir former les jeunes, avance le vice-président. Et notre départ est encourageant même si, et malgré un score trop sévère de 4-1, on s’est fait bousculer par une équipe d’Ittre très expérimentée le week-end dernier. Mais on a décidé d’arrêter avec Yannick pour incompatibilité au niveau humain et de la vision commune."

Cattrel assure l’intérim

Raphaël Cattrel, ancien coach chez les jeunes à Rhode et qui devait à la base s’occuper des U17, reprend l’équipe jusqu’à nouvel ordre et il sera déjà à l’œuvre ce samedi soir face à Etterbeek B. "Raphaël les accompagnait déjà depuis un petit temps à l’occasion d’un match et de quelques entraînements, précise Grégory Rémi. Il sera épaulé par Julien Darquenne (coach de la P1) et Jean-Pierre Matton (directeur technique) à qui cette P3 tient beaucoup à cœur. À plus long terme, on ne veut pas se précipiter et trouver la meilleure solution pour cette bonne équipe composée de jeunes."