R2A&R2B: Deux déplacements au menu des R2 brainoises

Avec Sprimont (en déplacement ce dimanche à 13 h) suivi de la réception de Boninne (le samedi 30 septembre), le championnat de la Régionale 2A des Castors va brusquement s’accélérer. Pas question cependant de céder à la pression du côté brainois où le coach Laurent François explique la nouvelle philosophie : "C’est un déplacement compliqué et une équipe à la fois jeune et expérimentée à prendre au sérieux. Sprimont est un club qui a redonné un élan à sa filière féminine, notamment avec l’arrivée de Giovanni Bozzi. J’ai perçu de bons échos du travail accompli là-bas. Sprimont vient d’être éliminé par la R1 de Ciney en Coupe de Belgique mais à la mi-temps, elles n’étaient pas loin. Je me méfie donc de ce déplacement mais, de notre côté, on aborde les choses de façon différente. Cela ne sert à rien de faire un 22/22 en championnat et puis d’être battu en play-off. On ne joue pas le match pour perdre, on le joue à fond mais sans pression inutile. Notre objectif est de terminer dans les quatre premiers."