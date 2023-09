R1 dames: Ciney-Ottignies, un match spécial pour le Rebond

"Ciney-Ottignies, cela reste un gros duel et un match spécial, confirme Audrey Haesendonck. Il y a des joueuses qui sont passées d’un club à l’autre et les filles se connaissent. La saison passée, on a gagné deux fois puis on a remporté la phase classique du championnat. On a choisi de ne pas jouer les play-off en raison des divers agendas mais ce tour final, Ciney l’a finalement gagné. Elles ont eu le titre."

Le face-à-face a déjà refait surface début septembre: "Cette saison, Ciney nous bat chez nous en Coupe de Belgique mais les Namuroises ont vu que même sans six joueuses de la saison passée, Ottignies a pu rivaliser."

Les absences (maternité, Erasmus et blessures) ont encore plus uni une équipe qui ne fait pas de distinction d’âge. Audrey Haesendonck voit les jeunes pousses du club progresser: "On est rarement à dix aux entraînements mais on continue à s’amuser sur le terrain. Le fait de n’être qu’à huit en match, ça soude encore plus. Oui, il y a une différence d’âge entre nous mais on a conservé notre homogénéité. Le Rebond a gardé son âme. Les jeunes prennent leurs responsabilités. Le coach Mulaba fait beaucoup pour qu’elles saisissent les opportunités."

Au coup d’envoi, le Rebond et Audrey oublieront le classement: "On évoluera sans pression. On a tout à gagner de ce genre de joute. Comme on le dit, il y aura match, un beau match comme en Coupe entre deux teams qui savent jouer au basket."