Nouvelle dynamique pour les jeunes à Limal

Les entraînements pour les pongistes du club de Limal-Wavre sont répartis en trois groupes. "Nous avons 24 enfants dans le premier groupe constitué des plus jeunes joueurs. Il y a parmi eux des jeunes qui arrivent, c’est leur première année. Ils font partie de ce que nous appelons l’animation. Nous avons le groupe des poussins et préminimes et aussi un groupe que l’on appelle élite qui comprend les meilleurs poussins et préminimes. Nous avons connu un boum cette année avec l’arrivée de dix-huit nouveaux joueurs", indique Roberto Galdon, entraîneur au club qui dirige la structure avec Thomas Maizeret.