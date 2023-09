Nationale 1: La saison de Nivelles débute contre Hasselt

Hasselt a terminé en dixième position la saison dernière. "Nos adversaires ont une équipe semblable à celle qu’ils alignaient la saison passée. Ils ont un jeune opposite, Warre Vandecruys. Aljosa Urnaut évolue dans cette équipe qui a perdu Micha Willems qui y jouait un rôle important."

Même si Nivelles n’a pas encore son meilleur rendement, l’équipe devrait s’imposer. "Nous devons viser les trois points. Contre Marke la semaine dernière, nous étions trop irréguliers pour espérer quelque chose. Notre championnat débute ce samedi face à une équipe contre laquelle nous devons prendre des points."

Travail en réception à l’entraînement

Tout le monde a maintenant repris les entraînements. Il n’y a plus de vacances, les étudiants ont repris les cours et tout le monde est présent. "Nous avons beaucoup travaillé la réception cette semaine à l’entraînement. Contre Marke, Martin Lechien n’a pris que quatre réceptions. Même s’il est évité par les adversaires c’est trop peu. En face, le libéro a pris un quart des réceptions", analyse l’entraîneur.

Tim Van de Wielle alignera Thibaut Deigers à la passe: "Pour l’instant, cela fonctionne mieux avec lui. Les automatismes avec Ugo Oger et Alexandre Hougardy sont présents. Romain Kriezs avait l’habitude de jouer avec des centraux plus grands à Halluin. Ici, ils sont plus petits et plus rapides. Nous lui donnons le temps de s’habituer, il n’y a pas d’inquiétude."

Ugo Oger reprendra sa place comme titulaire à l’opposite: "Laurent Jacquerye doit gagner en régularité."