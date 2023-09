Les jeunes du Stéphanois se font un nom en interprovinciales

Le vice-président du club, Pierre Nizet, a vu le niveau des équipes de jeunes augmenter au fur et à mesure des années. "On a pu voir qu’il y avait un nivellement par le haut au sein de nos équipes et cela a porté ses fruits puisque tour à tour, des U15 au U19, elles ont su monter de catégories pour découvrir le niveau interprovincial. Même si la formation reste l’essentiel, on essaye de leur inculquer les bases pour le football adulte."

Un exploit surtout que le Stéphanois reste bloqué à deux étoiles au niveau du label ACFF. Benito Machetto pointe la raison de ce blocage: "On n’a qu’un terrain de disponible. Or, pour avoir trois étoiles, il faut au minimum avoir deux terrains. On est un peu bloqué sur ce point-là car on manque de place pour améliorer les infrastructures. Le seul moyen de monter en grade était donc d’être champion en provinciaux."

Un succès de plus en plus présent

La montée des équipes dans les séries interprovinciales amène au fait que de plus en plus de jeunes souhaitent rejoindre le club.

Cette saison, le matricule 01855 a dépassé les 300 joueurs. Un effet positif selon Pierre Nizet: "On a pu récupérer des jeunes qui jouaient par exemple à Charleroi. C’est très positif et cela prouve que tout ce qui a été effectué par Benito Marchetto et Said Albathouri est remarquable depuis quelques années. On essaye toutefois de ne pas oublier les équipes B qui font aussi du bon travail."

Le dernier cité, coordinateur des U19 et des équipes P2 et P3, joue notamment un rôle pour faire monter les jeunes du cru en équipes premières. Cette année, la moitié des joueurs du noyau A provient de l’école des jeunes alors que la P3 est composée en majorité de joueurs qui ont aux alentours de 20 ans. "C’est à cela qu’on voulait arriver, explique Pierre Nizet. On essaye d’ailleurs de les entourer de joueurs d’expérience pour faciliter encore plus les intégrations en équipes premières."