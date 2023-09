Le VTT Chenappan à Genappe

Le VTT Chenappan partira ce dimanche 24 septembre pour sa 29e édition, de l’école Saint-Jean qui se situe sur la commune de Genappe. Il y en aura pour tous les goûts avec 3 parcours familiaux: 10, 15 et 25 km, des parcours à faire en famille, même avec des tout-petits. Les parcours de 10 et 15 km sont exclusivement sur route et sont donc adaptés aux petits vélos et autres remorques. Le 25 km familial combine routes et sentiers pour le bonheur des plus grands.