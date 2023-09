D3A ACFF: Perwez devra percer le verrou athois ce samedi soir

Les protégés de Jean-Claude Delmoitié sont invaincus dans leurs installations avec un bilan parfait de deux victoires en deux rencontres face aux promus Arquet et Flénu. Sera-ce suffisant pour faire frémir une formation du Pays Vert qui peut s’appuyer sur un excellent début de championnat grâce à son 8/12 mais surtout à une défense de fer avec un seul petit but encaissé ? "Après Manage et avant Onhaye, nous recevons une autre valeur sûre de la série qui possède pas mal de certitudes et de grosses qualités athlétiques. C’est de nouveau un gros morceau mais nous sommes en phase avec nos ambitions. Le groupe progresse, les entraînements sont bien suivis et nous avons parfaitement préparé cette rencontre", raconte le mentor perwézien.