D2 ACFF: Rebecq à la recherche d'une première victoire à Binche

Après quatre rencontres sans la moindre victoire, et la première défaite concédée le week-end dernier sur sa pelouse face à l’Union, la RUS Rebecquoise est à la recherche de sa première victoire de la saison. Le déplacement à Binche de ce dimanche constituera un solide challenge, mais que les Rebecquois sont totalement capables de relever, comme l’expliquait Dimitri Leurquin, le coach local. "Nous évoluons dans une série au sein de laquelle tout le monde peut battre tout le monde, on l’a déjà vu sur ces quelques premières semaines de championnat. Partant de ce constat, nous sommes donc totalement capables d’aller gagner à Binche, et soyons honnêtes cette victoire ferait beaucoup de mieux au groupe, qui jusqu’à présent n’a jamais démérité et aurait dû récolter davantage que ce qui est le cas. Après, on connaît les ambitions de Binche, et la rencontre ressemblera fortement à celle que nous avons vécue il y a quinze jours à Verlaine. Nous avons les armes et les forces pour y arriver, il suffit à chaque fois de pas grand-chose, espérons que ce sera pour ce dimanche."