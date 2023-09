Barrages N1/N2: Deux absents à Genappe pour affronter Wieze

Genappe fera-il le poids face à Wieze ce week-end lors des rencontres de barrage qu’il dispute face à Wieze pour une occuper une place la saison prochaine en Nationale 1 ? Rien n’est moins sûr. "Nous serons privés des services de deux joueurs. Maxence Dupont ne pensait pas que nous serions toujours dans le coup à ce moment de la saison. Il a programmé des vacances, il est parti vendredi. Thomas Leturcq est retenu par son boulot. Aux côtés de David Craenembroeck, Nicolas Dupont et Cédric Bosse, nous alignerons Germain Goossens, présent depuis le début des play-off, et Kevin Brasseur", explique Hector Tubiermont qui ne se fait guère d’illusion: "L’objectif n’est pas de monter mais nous voulions néanmoins défendre nos chances avec l’équipe complète et faire jeu égal avec notre adversaire."