Orp-Noduwez a déjà pris un ascendant psychologique

Cela dit, la saison sera longue et rien n’est encore joué. "Ce succès est excellent pour la confiance mais il faudra confirmer chaque semaine d’autant que les matches à l’extérieur seront plus compliqués. Après, on ne cache pas qu’on joue pour être champion et on fera tout pour l’être. Quelques équipes sont bien parties comme Mélin et Mont-Saint-Guibert jouera avec comme d’habitude. Jodoigne, c’est quand même une bonne équipe physiquement parlant et il faudra encore compter avec eux car ce sera un combat jusqu’à la fin."

Pour l’instant, tous les voyants sont au vert. "On a eu beaucoup de matches amicaux, ce qui a permis à tout le monde de se montrer, vu qu’on a un noyau assez élargi avec les anciens de Walhain plus quelques rajouts et des anciens d’Orp. On est tous un peu de la région, certains ont joué ensemble ailleurs et d’autres se connaissaient déjà, ce qui a facilité un peu les choses et on a un groupe très soudé."

Le Chaumontois, qui a débuté en équipe première avec Sergio Palavicino à Wavre, fut l’un des buteurs de son équipe, samedi dernier. "Je ne marque quasi jamais de goal et je leur ai dit d’en profiter car ça n’arrivera pas souvent pendant la saison (rires). Personnellement, c’est fort plaisant et ça se passe très bien avec mon frère (Emmanuel) en milieu de terrain. Même avec Gary (Kulkens) et Dylan (Mellaerts) qui monte à chaque fois, ça a été vite pour s’habituer."

Il s’agit d’un retour à Orp pour les frangins après un passage à Perwez (NDLR : dont un titre en deuxième provinciale). "On y a rencontré Mathieu (Michielsens) qui disputait l’une de ses dernières saisons comme joueur. Entre temps, ça ne se passait pas très bien à Perwez en P1, on s’est entraîné à Walhain pour garder la forme, et ça nous arrangeait bien de revenir ici où tout s’est toujours bien passé et pour faire partie d’un projet bien réfléchi", indique cet ancien grossiste en vêtements professionnels qui va se recycler comme technicien automaticien.

Orp reçoit Perwez. "Il ne faut pas croire que tout est arrivé parce qu’on a battu Jodoigne et prendre tous les matches au sérieux, d’autant qu’ils peuvent faire descendre des joueurs de leur équipe première", prévient Mathieu Michielsens (T1).

"Ça va être compliqué face à l’ogre de la série"

En face, "Ça va être compliqué face à l’ogre de la sé rie. On ira là-bas sans pression mais pas en tant que victime consentante car on a tout à gagner", avance Guillaume Joly (T1).