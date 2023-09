Nouveau transfert à Baloise : "Je m’attendais à pire"

Le règlement de Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme, permet aux clubs d’accueillir un renfort pour une journée. "C’est ainsi que je suis rentrée dans l’équipe Baloise. À la fin de l’épreuve, la direction m’a demandé si je voulais rouler la fin de saison avec eux… et j’ai accepté."

Une semaine après son engagement officiel, Elke Timperman était alignée au départ du GP Beerens à Aartselaar, sa première course UCI. À cette occasion, elle avait accroché le bon groupe d’une trentaine de filles dans le final. Hélas, une crevaison à 10 kilomètres de l’arrivée gâchera ses espoirs de bon résultat.

La semaine dernière, elle a participé au Grisette-Grand Prix de Wallonie et au Tour de la Semois, deux autres épreuves relevées. "J’ai encore beaucoup à apprendre, avoue Elke. Mon niveau physique n’est pas mauvais mais rouler en peloton est encore assez compliqué. Je perds de l’énergie à rouler toujours à l’arrière du peloton, mais j’améliore mon placement de course en course."

L’évolution d’Elke fut rapide: accrocher son premier dossard en juillet et déjà s’aligner sur des courses UCI deux mois plus tard, aux côtés de professionnelles. "Le niveau est déjà haut mais franchement, je m’attendais à pire."

Les épreuves proposées en septembre lui ont plu. "J’aime les parcours difficiles, donc ça correspondait bien à mon profil. Forcément, je dois encore améliorer certains points."

C’est pourquoi Elke Timperman restera au sein des Baloise WB Ladies l’année prochaine. "Je me plais beaucoup dans l’univers du cyclisme et dans l’ambiance de l’équipe. Je veux y rester et m’améliorer en vue de la saison prochaine."