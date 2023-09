Martin Oldenhove, vice-champion francophone à Opprebais

Le triathlon d’Opprebais accueillait les championnats francophones de triathlon sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied). Un triathlon particulier, organisé par le Triathlon University Racing Blocry Ottignies-Louvain-la-Neuve (TURBO), en raison de son parcours de natation dans la carrière d’Opprebais, ouverte exceptionnellement pour l’occasion. "C’était assez sympa. L’eau était claire avec beaucoup de profondeur", indique le Walhinois Martin Oldenhove, champion francophone de triathlon sprint à Bütgenbach en juin dernier. "La course à Opprebais me tenait à cœur. Le championnat francophone était un de mes objectifs de cette fin de saison. C’était aussi ma quatrième course du challenge Super Coupe. Cela va me permettre d’être classé dans le challenge puisqu’il faut obligatoirement participer à quatre courses."