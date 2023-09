Le Wash en plein boom chez les jeunes

Le projet actuel porte sur deux ans. "On n’attend pas directement des résultats mais quelque chose de plus concret à partir de l’année prochaine. En attendant, huit U16 ont intégré nos deux équipes seniors qui ont été doublées, et nous en avons désormais sept au total inscrites en championnat."

Postuler pour le label LFH

Il y a d’autres objectifs à plus long terme. "On espère pouvoir lancer des équipes en U10 et U14 dès la saison prochaine, et des U18 d’ici deux ans. On est déjà très content de ce que le club nous a permis de faire et de l’investissement des bénévoles, mais on aimerait en faire davantage et notamment au niveau des U16 pour qu’ils puissent s’entraîner davantage. Mais cela demande plus d’espaces et de moyens car les salles ne sont pas toujours assez grandes et/ou pas homologuées. Parallèlement, on va procéder à un démarchage dans les écoles en distribuant des flyers. On a aussi un partenariat avec Tubize pour la venue de Red Wolves (joueurs de l’équipe nationale belge, NDLR) pour encadrer nos jeunes lors de tournois ou de séances d’entraînement. Tout cela dans le but de postuler pour le label féminin et jeunes qui a été débloqué par la LFH."